В Україні можуть посилити адаптивний карантин через широке поширення штаму коронавірусу Омікрон, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, такі протиепідемічні заходи, як вакцинація, дистанціювання, носіння масок, обробка рук продовжують працювати і проти штаму Омікрон.

– Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин щодо посилення масочного режиму, обробки рук, – зазначив Кузін Він додав, що медики будуть націлені на виявлення нових випадків зараження Омікроном і максимальне їх дослідження. – Але перегляд можливий наприкінці січня, коли ми точно будемо мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму, – додав Кузін. Читайте також: У новий рік з новим штамом: як поведе себе Омікрон в Україні вже на початку січня

Перший український пацієнт, що був інфікований штамом Омікрон уже одужав. Головний санлікар Ігор Кузін зазначив, що інфікована людина була повністю вакцинованою проти Covid-19. За словами санлікаря хвороба була безсимптомною. Пацієнт уже отримав негативний ПЛР-тест.