В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, вони зможуть зробити щеплення щонайменше через шість місяців після вакцинації другою дозою Covid-препарату.

Згідно з наказом №2849 МОЗ, медики та працівники будинків-інтернатів робитимуть третє щеплення лише мРНК-вакциною. Йдеться про препарати Moderna або Comirnaty/Pfizer.

Водночас не має значення, яким препаратом імунізувалася людина раніше. МОЗ враховувало рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

У МОЗ України зазначили, що генерація Covid-сертифіката після щеплення ревакцинальною дозою стане доступною найближчим часом.

Вакцинація в Україні

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку пандемії коронавірусу в України 14 461 449 людей вакцинувалися проти небезпечної хвороби.

Перше щеплення зробили 14 461 447 громадян, а 13 141 446 українців пройшли повний курс Covid-імунізації. Додаткову дозу зробили 325 людей.

Її можуть отримати українці, що мають важкі супутні захворювання. Через хворобу може не сформуватися належний імунний захист, тому МОЗ дозволило таким людям робити третє щеплення через 28 днів після другої дози вакцини.