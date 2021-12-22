За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 363 осіб. З них 534 дитини і 208 медпрацівників.

Одужали за добу – 19 494 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 301 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 241 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 403), Запорізькій (392), Волинській (376), Донецькій (362), Київській (354) та Полтавській (349) областях.

м. Київ – 1 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 376;

Дніпропетровська область – 170;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область – 392;

Івано-Франківська область – 158;

Київська область – 354;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 77;

Львівська область – 166;

Миколаївська область – 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область – 349;

Рівненська область – 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область – 213;

Херсонська область – 121;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 309;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 91.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 623 079 осіб;

одужало – 3 376 899 осіб;

летальних випадків – 93 909;

проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.