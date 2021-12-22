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За минулу добу в Україні зафіксовано 6 363 нових випадки Covid-19

22 Грудня 2021, 08:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 363 осіб. З них 534 дитини і 208 медпрацівників.

Одужали за добу – 19 494 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 301 особа.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 241 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 403), Запорізькій (392), Волинській (376), Донецькій (362), Київській (354) та Полтавській (349) областях.

  • м. Київ – 1 403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 376;
  • Дніпропетровська область – 170;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 120;
  • Закарпатська область – 182;
  • Запорізька область – 392;
  • Івано-Франківська область – 158;
  • Київська область – 354;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 77;
  • Львівська область – 166;
  • Миколаївська область – 219;
  • Одеська область – 154;
  • Полтавська область – 349;
  • Рівненська область – 244;
  • Сумська область – 157;
  • Тернопільська область – 130;
  • Харківська область – 213;
  • Херсонська область – 121;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 309;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 91.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 623 079 осіб;
  • одужало – 3 376 899 осіб;
  • летальних випадків – 93 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218  щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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