За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 363 осіб. З них 534 дитини і 208 медпрацівників.
Одужали за добу – 19 494 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 301 особа.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 241 особа.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 403), Запорізькій (392), Волинській (376), Донецькій (362), Київській (354) та Полтавській (349) областях.
- м. Київ – 1 403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 376;
- Дніпропетровська область – 170;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область – 392;
- Івано-Франківська область – 158;
- Київська область – 354;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 77;
- Львівська область – 166;
- Миколаївська область – 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область – 349;
- Рівненська область – 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область – 213;
- Херсонська область – 121;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 309;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 91.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 623 079 осіб;
- одужало – 3 376 899 осіб;
- летальних випадків – 93 909;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.