За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 363 человек. Из них 534 ребенка и 208 медработников.
Выздоровели за сутки – 19 494 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 301 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 241 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 403), Запорожской (392), Волынской (376), Донецкой (362), Киевской (354) и Полтавской (349) областях.
- г. Киев — 1 403;
- Винницкая область — 251;
- Волынская область — 376;
- Днепропетровская область — 170;
- Донецкая область — 362;
- Житомирская область — 120;
- Закарпатская область — 182;
- Запорожская область — 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область — 354;
- Кировоградская область — 95;
- Луганская область — 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область — 219;
- Одесская область — 154;
- Полтавская область — 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область — 121;
- Хмельницкая область — 183;
- Черкасская область — 309;
- Черновицкая область — 87;
- Черниговская область — 91.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 623 079 человек;
- выздоровело — 3 376 899 человек;
- летальных исходов — 93 909;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 566 449.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. Всего проведено 27 603 218 прививок.