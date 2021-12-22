За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 363 человек. Из них 534 ребенка и 208 медработников.

Выздоровели за сутки – 19 494 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 301 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 241 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 403), Запорожской (392), Волынской (376), Донецкой (362), Киевской (354) и Полтавской (349) областях.

г. Киев — 1 403;

Винницкая область — 251;

Волынская область — 376;

Днепропетровская область — 170;

Донецкая область — 362;

Житомирская область — 120;

Закарпатская область — 182;

Запорожская область — 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область — 354;

Кировоградская область — 95;

Луганская область — 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область — 219;

Одесская область — 154;

Полтавская область — 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область — 121;

Хмельницкая область — 183;

Черкасская область — 309;

Черновицкая область — 87;

Черниговская область — 91.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 623 079 человек;

выздоровело — 3 376 899 человек;

летальных исходов — 93 909;

проведено ПЦР-тестирований — 16 566 449.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. Всего проведено 27 603 218 прививок.