Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6 363 новых случаев Covid-19

22 декабря 2021, 08:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 363 человек. Из них 534 ребенка и 208 медработников.

Выздоровели за сутки – 19 494 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умер 301 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 241 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 403), Запорожской (392), Волынской (376), Донецкой (362), Киевской (354) и Полтавской (349) областях.

  • г. Киев — 1 403;
  • Винницкая область — 251;
  • Волынская область — 376;
  • Днепропетровская область — 170;
  • Донецкая область — 362;
  • Житомирская область — 120;
  • Закарпатская область — 182;
  • Запорожская область — 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • Киевская область — 354;
  • Кировоградская область — 95;
  • Луганская область — 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область — 219;
  • Одесская область — 154;
  • Полтавская область — 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область — 121;
  • Хмельницкая область — 183;
  • Черкасская область — 309;
  • Черновицкая область — 87;
  • Черниговская область — 91.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 623 079 человек;
  • выздоровело — 3 376 899 человек;
  • летальных исходов — 93 909;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 566 449.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. Всего проведено 27 603 218 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка