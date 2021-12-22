В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

По данным Министерства здравоохранения, они смогут сделать прививку по меньшей мере через шесть месяцев после вакцинации второй дозой Covid-препарата.

Согласно приказу №2849 Минздрава, медики и работники домов-интернатов будут делать третью прививку только мРНК-вакциной. Речь идет о препаратах Moderna или Comirnaty/Pfizer.

В то же время не имеет значения, каким препаратом иммунизировался человек раньше. Минздрав учитывал рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

В Минздраве отметили, что генерация Covid-сертификата после прививки ревакцинальной дозой станет доступной в ближайшее время.

Вакцинация в Украине

По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса в Украине 14 461 449 человек вакцинировались против опасной болезни.

Первую прививку сделали 14 461 447 граждан, а 13 141 446 украинцев прошли полный курс Covid-иммунизации. Дополнительную дозу получили 325 человек.

Ее могут получить украинцы, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания. Из-за болезни может не сформироваться надлежащая иммунная защита, поэтому Минздрав разрешил таким людям делать третью прививку через 28 дней после второй дозы вакцины.