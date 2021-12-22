Новую волну коронавируса в Украине следует ожидать уже в начале февраля.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 22 декабря 2021 года.

— У нас сегодня ситуация находится под контролем. Четвертая волна, которая сегодня есть в нашей стране, идет на спад, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна? Мы прогнозируем, что это может быть 10-15 февраля, – отметил Алексей Данилов.

В то же время он не уточнил причину, которая спровоцирует очередное ухудшение эпидситуации в Украине.

Сейчас в Украине ситуация с коронавирусом достаточно неплохая, если сравнивать показатели декабря и ноября. Осенью обострение возникло из-за циркуляции штамма коронавируса Дельта.

На территории страны уже выявили Омикрон, однако пока он не привел к вспышке заболеваемости.

Очередное увеличение количества новых больных возможно в стране из-за зимних праздников и роста мобильности украинцев в этот период.