Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Следующая Covid-волна не за горами? Когда по Украине снова может ударить Covid-19

22 декабря 2021, 18:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

Новую волну коронавируса в Украине следует ожидать уже в начале февраля.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 22 декабря 2021 года.

— У нас сегодня ситуация находится под контролем. Четвертая волна, которая сегодня есть в нашей стране, идет на спад, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна? Мы прогнозируем, что это может быть 10-15 февраля, – отметил Алексей Данилов.

В то же время он не уточнил причину, которая спровоцирует очередное ухудшение эпидситуации в Украине.

Сейчас в Украине ситуация с коронавирусом достаточно неплохая, если сравнивать показатели декабря и ноября. Осенью обострение возникло из-за циркуляции штамма коронавируса Дельта.

Читайте также:
лабораторияСимптомы Омикрона: что отличает его от других вариантов Covid-19

На территории страны уже выявили Омикрон, однако пока он не привел к вспышке заболеваемости.

Очередное увеличение количества новых больных возможно в стране из-за зимних праздников и роста мобильности украинцев в этот период.

Источник
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19 , Алексей Данилов , прогноз
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка