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Наступна Covid-хвиля не за горами? Коли по Україні знову може вдарити Covid-19

22 Грудня 2021, 18:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Нову хвилю коронавірусу в Україні варто очікувати уже на початку лютого.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу 22 грудня 2021 року.

– У нас на сьогодні ситуація перебуває під контролем. Четверта хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, йде на спад, і ми все це відстежуємо. Коли буде наступна хвиля? Ми прогнозуємо, що це може бути 10-15 лютого, – зазначив Олексій Данілов.

Водночас він не уточнив причину, яка спровокує чергове погорішення епідситуації в Україні.

Наразі в Україні ситуація з коронавірусом досить непогана, якщо порівнювати показники грудня та листопада. Восени загострення виникло через циркуляцію штаму коронавірусу Дельта.

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На території країни уже виявили Омікрон, однак поки що він не призвів до спалаху захворюваності.

Чергове збільшення кількості нових хворих можливе у країні через зимові свята та зростання мобільності українців у цей період.

Джерело
УНН
Теги
Коронавірус Covid-19 , Олексій Данілов , прогноз
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