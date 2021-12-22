Нову хвилю коронавірусу в Україні варто очікувати уже на початку лютого.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу 22 грудня 2021 року.

– У нас на сьогодні ситуація перебуває під контролем. Четверта хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, йде на спад, і ми все це відстежуємо. Коли буде наступна хвиля? Ми прогнозуємо, що це може бути 10-15 лютого, – зазначив Олексій Данілов.

Водночас він не уточнив причину, яка спровокує чергове погорішення епідситуації в Україні.

Наразі в Україні ситуація з коронавірусом досить непогана, якщо порівнювати показники грудня та листопада. Восени загострення виникло через циркуляцію штаму коронавірусу Дельта.

На території країни уже виявили Омікрон, однак поки що він не призвів до спалаху захворюваності.

Чергове збільшення кількості нових хворих можливе у країні через зимові свята та зростання мобільності українців у цей період.