В Украине началась вакцинация против коронавируса третьей дозой препарата, а недавно Министерство здравоохранения объявило о введении ревакцинации для отдельных категорий граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, в чем разница между дополнительной и бустерной дозами вакцины, сколько людей сделали третью Covid-прививку и особенности иммунизации.

Бустерная прививка и ревакцинация

Между ними есть существенная разница, подчеркнул министр здравоохранения. Дополнительная доза вакцины необходима для усиления эффекта препарата, а ревакцинация нужна для поддержания надлежащего иммунитета людей с тяжелыми заболеваниями.

Бустерная доза – это прививка для усиления эффективности Covid-вакцины, которая со временем начинает меньше защищать организм от вируса.

Ревакцинация или дополнительная доза необходима для людей, которые не могут выработать надлежащую защиту антителами из-за ряда заболеваний.

Чтобы избежать тяжелых последствий опасной болезни, в Украине разрешили прививку дополнительной или бустерной дозами.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 25 декабря, в Украине 1 918 человек получили дополнительную дозу, а ревакцинальную – 367 граждан.