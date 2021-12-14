В Украине принято решение о применении третьей, дополнительной дозы вакцины от коронавируса для формирования полноценного иммунитета у иммунокомпроментированных лиц. Это люди, получающие гормональную терапию, онкобольные, перенесшие трансплантацию органов, ВИЧ-инфицированные, люди, страдающие от серьезных тяжелых заболеваний.

Что такое дополнительная доза вакцины и отличается ли она от бустерной дозы, Фактам ICTV рассказал врач-иммунолог Федор Лапий.

– Нужно различать понятия – дополнительная доза и бустерная, которую еще называют ревакцинацией, – сказал иммунолог. – Мы с часа на час ждем приказа Минздрава о введении дополнительной дозы против Covid-19 для групп риска: людей, которые иммунокомпроментированы, имеют проблему с иммунитетом и нуждаются в плюс одной дозе к основной схеме вакцинации, чтобы получить более крепкий иммунитет против коронавируса.

Схема применения дополнительной дозы любой вакцины предусматривает введение препарата, по меньшей мере, через 28 дней после второго укола основной схемы вакцинации.

Для вакцин Astra Zeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna это будет третий укол.

Для вакцины Johnson & Johnson – второй укол.

— Что касается ревакцинации или бустерной дозы, то его рассматривают как средство восстановления защиты, которое со временем может стать слабее, — пояснил Федор Лапий. – Обычно бустерную дозу вводят через шесть месяцев после основной схемы.

Первые вакцинированные украинцы прошли полный курс прививки где-то в середине мая. Итак, пора говорить о бустерной дозе для них.

Но в Украине не могут пока ввести бустерную дозу, потому что не достигнут показатель вакцинации (по меньшей мере 40% привитых), который дает право сделать это. Ведь в стране не иммунизировано большое количество людей из групп риска, а именно: имеющих сопутствующие хронические заболевания и возраст от 60 лет.

— Мы уже почти приблизились к тому, чтобы все желающие получить бустерную вакцину смогли это сделать, — говорит Федор Лапий. – Кажется, около 38% украинцев уже прошли полный курс вакцинации.

Иммунолог отмечает, что когда мы говорим о бустерной дозе, то имеем в виду не новый виток вакцинации, а только один укол, который, как мы упомянули, делается через шесть месяцев после основной схемы вакцинации.

Поговаривают, что теперь каждые полгода нужно будет колоть препараты вакцин. Так ли это?

— Сейчас у нас нет данных, свидетельствующих о необходимости вакцинации каждые полгода, — заметил врач-иммунолог. – Но нужно усилить защиту, которая за полгода стала слабее. Именно для этого и была введена бустерная доза.

Это, чтобы лучше понять, как с вакцинацией против столбняка и дифтерии. Кто делает эту прививку впервые в жизни, должен получить ревакцинацию через месяц после первого укола, затем – через 6-9 месяцев после второго, а в дальнейшем – через каждые 10 лет.

– Так и с Covid-19. Предполагалось, что, возможно, будет необходима ревакцинация, — объяснил Федор Лапий.

Нужно ли будет прививаться раз в год, как от гриппа?

— Таких данных нет, но, к сожалению, есть распространение варианта Омикрон, имеющего мутации в том компоненте вируса, который отвечает за прикрепление его к клеткам организма, и к которому развивается иммунный ответ благодаря вакцине, — отмечает врач.

Но уже есть первые результаты исследований, которые поступают из Южной Африки, и они свидетельствуют, что имеющиеся в мире вакцины против Covid-19 защищают от тяжелого течения болезни после заражения штаммом Омикрон.

– Уже также есть предварительные лабораторные данные, которые свидетельствуют, что за счет ревакцинации можно достичь защиты от варианта Омикрон, – заверил Федор Лапий.

Что касается препаратов, которыми нужно делать бустерную прививку от коронавируса, то медики рассматривают возможность применения вакцины другого производителя или даже другой платформы.

Если говорить о дате начала ревакцинации, специалисты предполагают, что это произойдет не раньше середины января. Ведь через неделю начинаются рождественские и новогодние праздники, во время которых вряд ли люди массово пойдут в пункты вакцинации.