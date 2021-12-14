В Україні ухвалене рішення про застосування третьої, додаткової дози вакцини від коронавірусу для формування повноцінного імунітету в імунокомпроментованих осіб. Це люди, що отримують гормональну терапію, онкохворі, ті, що перенесли трансплантацію органів, ВІЛ-інфіковані, люди, які страждають на серйозні важкі захворювання.

Що таке додаткова доза вакцини і чи відрізняється вона від бустерної дози, Фактам ICTV розповів лікар-імунолог Федір Лапій.

– Потрібно розрізняти поняття – додаткова доза і бустерна, яку ще називають ревакцинацією, – сказав імунолог. – Ми з години на годину чекаємо на наказ МОЗ про впровадження додаткової дози проти Covid-19 для груп ризику: людей, які імунокомпроментовані, мають проблему з імунітетом і потребують плюс одну дозу до основної схеми вакцинації, щоб отримати міцніший імунітет проти коронавірусу.

Схема застосування додаткової дози будь-якої вакцини передбачає введення препарату щонайменше через 28 днів після другого уколу основної схеми вакцинації.

Для вакцин Astra Zeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna це буде третій укол.

Для вакцини Johnson & Johnson – другий укол.

– Що стосується ревакцинації або бустерної дози, то її розглядають як засіб для відновлення захисту, який з часом може стати слабшим, – пояснив Федір Лапій. – Зазвичай бустерну дозу вводять через шість місяців від основної схеми.

Перші вакциновані українці пройшли повний курс щеплення десь у середині травня. Отже, вже час говорити про бустерну дозу для них.

Та в Україні не можуть наразі запровадити бустерну дозу, оскільки не досягнуто показника вакцинації (щонайменше 40% щеплених), який надає право зробити це. Адже в країні не імунізовано велику кількість людей з груп ризику, а саме: тих, хто має супутні хронічні захворювання та вік від 60 років.

– Ми уже майже наблизилися до того, щоб всі, хто бажає отримати бустерну вакцину, зміг це зробити, – говорить Федір Лапій. – Здається, близько 38% українців уже пройшли повний курс вакцинації.

Імунолог наголошує, що коли ми говоримо про бустерну дозу, маємо на увазі не новий виток вакцинації, а лише один укол, що робиться, як ми згадали, через шість місяців після основної схеми вакцинації.

Подейкують, що тепер кожні півроку потрібно буде колоти препарати вакцин. Чи це так?

– Наразі ми не маємо даних, які свідчать про необхідність вакцинації кожні півроку, – зауважив лікар-імунолог. – Але потрібно зараз підсилити захист, який за півроку став слабшим. Саме для цього і була запроваджена бустерна доза.

Це, щоб краще зрозуміти, як із вакцинацією проти правця і дифтерії. Хто робить це щеплення вперше в житті, має отримати ревакцинацію через місяць після першого щеплення, потім – через 6-9 місяців після другого, а надалі – через кожні 10 років.

– Так і з Covid-19. Передбачалося що, можливо, буде необхідна ревакцинація, – пояснив Федір Лапій.

Чи потрібно буде щепитися раз на рік, як від грипу?

– Таких даних немає, але, на жаль, є поширення варіанту Омікрон, що має мутації у тому компоненті вірусу, який відповідає за прикріплення його до клітин організму, та до якого розвивається імунна відповідь завдяки вакцині, – зазначає лікар.

Втім, уже є перші результати досліджень, які надходять з Південної Африки, і вони свідчать, що наявні у світі вакцини проти Covid-19 захищають від тяжкого перебігу хвороби після зараження штамом Омікрон.

– Уже також є попередні лабораторні дані, що за рахунок ревакцинації можна досягти захисту від варіанту Омікрон, – запевнив Федір Лапій.

Що стосується препаратів, якими потрібно робити бустерне щеплення від коронавірусу, то медики розглядають можливість застосування вакцини іншого виробника, або навіть іншої платформи.

Щодо початку запровадження бустерної дози вакцини, фахівці припускають, що це станеться не раніше середини січня. Адже через тиждень починаються різдвяні та новорічні свята, під час яких навряд чи люди масово підуть до пунктів вакцинації.