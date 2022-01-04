За словами Ляшка, отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через шість місяців з дати другого щеплення від коронавірусу, оптимально в період від шести до дев’яти місяців.
Для бустерних доз перевагу надають м-РНК-вакцинам (Moderna або Comirnaty/Pfizer) за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.
У разі відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
У МОЗ додали, що після отримання бустерної дози дію Covid-сертифіката продовжать.
Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).
Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.
Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.
Бустерна доза – це щеплення для підсилення ефективності Covid-вакцини, яка з часом починає менше захищати організм від вірусу.