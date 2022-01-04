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В Україні дозволили використання бустерної дози Covid-вакцини для людей 60+

4 Січня 2022, 13:31
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
В Україні дозволили використання бустерної дози Covid-вакцини для людей 60+

​​В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років. Щеплення можна зробити через шість місяців після другого.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

– Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої, – зазначив міністр.

За словами Ляшка, отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через шість місяців з дати другого щеплення від коронавірусу, оптимально в період від шести до дев’яти місяців.

Для бустерних доз перевагу надають м-РНК-вакцинам (Moderna або Comirnaty/Pfizer) за такими схемами:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

У разі відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

У МОЗ додали, що після отримання бустерної дози дію Covid-сертифіката продовжать.

Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

Бустерна доза – це щеплення для підсилення ефективності Covid-вакцини, яка з часом починає менше захищати організм від вірусу.

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Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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