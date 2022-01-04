​​В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років. Щеплення можна зробити через шість місяців після другого.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).