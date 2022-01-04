​​В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против Covid-19 для людей в возрасте от 60 лет. Прививку можно сделать через шесть месяцев после второй.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

— Мы разрешили бустерную дозу вакцины против Covid-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй, — отметил министр.

По словам Ляшко, получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через шесть месяцев с даты второй прививки от коронавируса, оптимально в период от шести до девяти месяцев.

Для бустерных доз предпочтение отдается мРНК-вакцинам (Moderna или Comirnaty/Pfizer) по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, Moderna) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В случае отсутствия мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

В Минздраве добавили, что после получения бустерной дозы действие Covid-сертификата будет продлено.

Также, по рекомендации экспертов НТГЕІ изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а потом забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Бустерная доза – это прививка для усиления эффективности Covid-вакцины, которая со временем начинает меньше защищать организм от вируса.