Европейское представительство Всемирной организации здравоохранения предупредило, что рост числа случаев заболевания вариантом Омикрон по всему миру может увеличить риск появления нового, более опасного штамма коронавируса.

Хотя Омикрон распространяется со скоростью лесных пожаров, он оказался гораздо менее серьезным, чем предполагалось изначально, и вселил надежды на то, что пандемия может быть преодолена и жизнь вернется в нормальное русло.

Но старший офицер ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд выступила со зловещим предостережением, сказав агентству AFP, что стремительный рост инфицирования может иметь противоположный эффект.

— Чем больше Омикрон распространяется, тем больше вероятность того, что он выбросит новый вариант, — предположила она.

По словам офицера ВОЗ, в Европе зарегистрировано более 100 млн случаев Covid-19 с начала пандемии и более 5 млн новых случаев за последнюю неделю 2021 года, что почти затмевает то, что мы видели в прошлом.

— Мы находимся в очень опасной фазе, когда уровень заражения значительно растет в Западной Европе, и все последствия этого еще не ясны, — сказала Смоллвуд.

Она также заметила, что, когда заболеваемость так стремительно возрастает, это, вероятно, приведет к появлению гораздо большего числа людей с тяжелыми заболеваниями, которые попадут в больницы и, возможно, умрут.

Британия во вторник столкнулась с предупреждениями о надвигающемся кризисе в больницах из-за нехватки персонала, вызванной волной инфекций Омикрон, поскольку ежедневная нагрузка в стране впервые превысила 200 тыс. человек.

Смоллвуд сказала, что этот сценарий будет разыгрываться и в других европейских странах.