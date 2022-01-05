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Резкий рост: в Украине за сутки зафиксировали 4 571 новый случай Covid-19

5 января 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус

В Украине по состоянию на 5 января подтверждено 3 682 659 случаев коронавируса, а за сутки – 4 571. Среди них – 210 детей и 112 медработников.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 1 366 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 96 709 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерло 273 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 491 793 украинцам, за сутки – 8 439 людям.

Всего в Украине осуществили 16 865 938 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 30 291.

Коронавирус в регионах

  • м. Киев – 1 344;
  • Винницкая область — 156;
  • Волынская область — 25;
  • Днепропетровская область — 169;
  • Донецкая область — 126;
  • Житомирская область — 71;
  • Закарпатская область — 148;
  • Запорожская область — 148;
  • Ивано-Франковская область — 130;
  • Киевская область — 199;
  • Кировоградская область — 49;
  • Луганская область — 103;
  • Львовская область — 210;
  • Николаевская область — 102;
  • Одесская область — 209;
  • Полтавская область — 273;
  • Ровенская область — 104;
  • Сумская область — 129;
  • Тернопольская область — 85;
  • Харьковская область — 178;
  • Херсонская область — 111;
  • Хмельницкая область — 169;
  • Черкасская область — 157;
  • Черновицкая область — 85;
  • Черниговская область — 91.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 4 января, вакцинировались от коронавируса в Украине 102 478 человек. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек. В то же время дополнительную дозу получили 597 человек, а бустерную дозу – 1 843 человека.

Коронавирус в Украине

4 января в Украине подтвердили 1 746 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 3 629 пациентам, а умерло – 135 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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