В Украине по состоянию на 5 января подтверждено 3 682 659 случаев коронавируса, а за сутки – 4 571. Среди них – 210 детей и 112 медработников.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 1 366 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 96 709 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерло 273 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 491 793 украинцам, за сутки – 8 439 людям.

Всего в Украине осуществили 16 865 938 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 30 291.

Коронавирус в регионах

м. Киев – 1 344;

Винницкая область — 156;

Волынская область — 25;

Днепропетровская область — 169;

Донецкая область — 126;

Житомирская область — 71;

Закарпатская область — 148;

Запорожская область — 148;

Ивано-Франковская область — 130;

Киевская область — 199;

Кировоградская область — 49;

Луганская область — 103;

Львовская область — 210;

Николаевская область — 102;

Одесская область — 209;

Полтавская область — 273;

Ровенская область — 104;

Сумская область — 129;

Тернопольская область — 85;

Харьковская область — 178;

Херсонская область — 111;

Хмельницкая область — 169;

Черкасская область — 157;

Черновицкая область — 85;

Черниговская область — 91.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 4 января, вакцинировались от коронавируса в Украине 102 478 человек. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек. В то же время дополнительную дозу получили 597 человек, а бустерную дозу – 1 843 человека.

Коронавирус в Украине

4 января в Украине подтвердили 1 746 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 3 629 пациентам, а умерло – 135 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.