В Украине по состоянию на 5 января подтверждено 3 682 659 случаев коронавируса, а за сутки – 4 571. Среди них – 210 детей и 112 медработников.
В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 1 366 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 96 709 летальных исходов. От осложнений в течение последнего дня умерло 273 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 3 491 793 украинцам, за сутки – 8 439 людям.
Всего в Украине осуществили 16 865 938 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 30 291.
Коронавирус в регионах
- м. Киев – 1 344;
- Винницкая область — 156;
- Волынская область — 25;
- Днепропетровская область — 169;
- Донецкая область — 126;
- Житомирская область — 71;
- Закарпатская область — 148;
- Запорожская область — 148;
- Ивано-Франковская область — 130;
- Киевская область — 199;
- Кировоградская область — 49;
- Луганская область — 103;
- Львовская область — 210;
- Николаевская область — 102;
- Одесская область — 209;
- Полтавская область — 273;
- Ровенская область — 104;
- Сумская область — 129;
- Тернопольская область — 85;
- Харьковская область — 178;
- Херсонская область — 111;
- Хмельницкая область — 169;
- Черкасская область — 157;
- Черновицкая область — 85;
- Черниговская область — 91.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 4 января, вакцинировались от коронавируса в Украине 102 478 человек. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек. В то же время дополнительную дозу получили 597 человек, а бустерную дозу – 1 843 человека.
Коронавирус в Украине
4 января в Украине подтвердили 1 746 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 3 629 пациентам, а умерло – 135 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.