В Украине по состоянию на 4 января подтверждено 3 678 088 случаев коронавируса, а за сутки – 1 746. Среди них 87 детей и 21 медработник.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 970 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 96 436 человек. От осложнений в течение последнего дня умерли 135 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 483 354 украинцам, за сутки – 3 629 людям.

Всего в Украине осуществили 16 835 647 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 11 633.

Коронавирус в регионах

г. Киев – 364;

Винницкая область — 64;

Волынская область — 26;

Днепропетровская область — 108;

Донецкая область — 124;

Житомирская область — 17;

Закарпатская область — 51;

Запорожская область — 17;

Ивано-Франковская область — 34;

Киевская область — 108;

Кировоградская область — 43;

Луганская область — 28;

Львовская область — 85;

Николаевская область — 20;

Одесская область — 83;

Полтавская область — 129;

Ровенская область — 33;

Сумская область — 37;

Тернопольская область — 46;

Харьковская область — 141;

Херсонская область — 16;

Хмельницкая область — 8;

Черкасская область — 85;

Черновицкая область — 61;

Черниговская область — 18.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 3 января, вакцинировались от коронавируса в Украине 36 289 человек. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека.

Коронавирус в Украине

3 января в Украине подтвердили 1 863 случая Covid-19. Выздороветь удалось 6 073 пациентам, а умерло – 190 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.