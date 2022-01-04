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За прошлые сутки в Украине зафиксировали 1 746 новых случаев Covid-19

4 января 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 4 января подтверждено 3 678 088 случаев коронавируса, а за сутки – 1 746. Среди них 87 детей и 21 медработник.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 970 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 96 436 человек. От осложнений в течение последнего дня умерли 135 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 483 354 украинцам, за сутки – 3 629 людям.

Всего в Украине осуществили 16 835 647 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 11 633.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев – 364;
  • Винницкая область — 64;
  • Волынская область — 26;
  • Днепропетровская область — 108;
  • Донецкая область — 124;
  • Житомирская область — 17;
  • Закарпатская область — 51;
  • Запорожская область — 17;
  • Ивано-Франковская область — 34;
  • Киевская область — 108;
  • Кировоградская область — 43;
  • Луганская область — 28;
  • Львовская область — 85;
  • Николаевская область — 20;
  • Одесская область — 83;
  • Полтавская область — 129;
  • Ровенская область — 33;
  • Сумская область — 37;
  • Тернопольская область — 46;
  • Харьковская область — 141;
  • Херсонская область — 16;
  • Хмельницкая область — 8;
  • Черкасская область — 85;
  • Черновицкая область — 61;
  • Черниговская область — 18.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 3 января, вакцинировались от коронавируса в Украине 36 289 человек. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека.

Коронавирус в Украине

3 января в Украине подтвердили 1 863 случая Covid-19. Выздороветь удалось 6 073 пациентам, а умерло – 190 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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