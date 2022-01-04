В Украине по состоянию на 4 января подтверждено 3 678 088 случаев коронавируса, а за сутки – 1 746. Среди них 87 детей и 21 медработник.
С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 970 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 96 436 человек. От осложнений в течение последнего дня умерли 135 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 3 483 354 украинцам, за сутки – 3 629 людям.
Всего в Украине осуществили 16 835 647 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 11 633.
Коронавирус в регионах
- г. Киев – 364;
- Винницкая область — 64;
- Волынская область — 26;
- Днепропетровская область — 108;
- Донецкая область — 124;
- Житомирская область — 17;
- Закарпатская область — 51;
- Запорожская область — 17;
- Ивано-Франковская область — 34;
- Киевская область — 108;
- Кировоградская область — 43;
- Луганская область — 28;
- Львовская область — 85;
- Николаевская область — 20;
- Одесская область — 83;
- Полтавская область — 129;
- Ровенская область — 33;
- Сумская область — 37;
- Тернопольская область — 46;
- Харьковская область — 141;
- Херсонская область — 16;
- Хмельницкая область — 8;
- Черкасская область — 85;
- Черновицкая область — 61;
- Черниговская область — 18.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 3 января, вакцинировались от коронавируса в Украине 36 289 человек. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека.
Коронавирус в Украине
3 января в Украине подтвердили 1 863 случая Covid-19. Выздороветь удалось 6 073 пациентам, а умерло – 190 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.