В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 863 новых случая Covid-19

Так, за минувшие сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1 863 новых случаев Covid-19. Заболели 108 детей и 12 медработников.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 672 675 человек;
выздоровело – 3 474 931 человек;
летальных исходов – 96 089;
проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 976;
- Винницкая область – 159;
- Волынская область – 58;
- Днепропетровская область – 119;
- Донецкая область – 184;
- Житомирская область – 176;
- Закарпатская область – 163;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 190;
- Киевская область – 315;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 41;
- Львовская область – 443;
- Николаевская область – 120;
- Одесская область – 240;
- Полтавская область – 256;
- Ровенская область – 83;
- Сумская область – 139;
- Тернопольская область – 132;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 37;
- Хмельницкая область – 262;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 269.
Также за минувшие сутки 52 166 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 554 человека;
- летальных исходов – 190;
- поправилось – 6 073 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 672 675 человек;
- выздоровело – 3 474 931 человек;
- летальных исходов – 96 089;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 30 декабря 2021 года, в стране выявили 3 660 620 случаев болезни. Сейчас продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их было 5 930.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 случаев коронавируса. За сутки – 7 029 новых больных.