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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 863 новых случая Covid-19

2 января 2022, 08:25
Абрамова Юлия редактор ленты
коронавірус

Так, за минувшие сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1 863 новых случаев Covid-19. Заболели 108 детей и 12 медработников.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 672 675 человек;
выздоровело – 3 474 931 человек;
летальных исходов – 96 089;
проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 976;
  • Винницкая область – 159;
  • Волынская область – 58;
  • Днепропетровская область – 119;
  • Донецкая область – 184;
  • Житомирская область – 176;
  • Закарпатская область – 163;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 190;
  • Киевская область – 315;
  • Кировоградская область – 61;
  • Луганская область – 41;
  • Львовская область – 443;
  • Николаевская область – 120;
  • Одесская область – 240;
  • Полтавская область – 256;
  • Ровенская область – 83;
  • Сумская область – 139;
  • Тернопольская область – 132;
  • Харьковская область – 180;
  • Херсонская область – 37;
  • Хмельницкая область – 262;
  • Черкасская область – 181;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 269.

Также за минувшие сутки 52 166 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 554 человека;
  • летальных исходов – 190;
  • поправилось – 6 073 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 672 675 человек;
  • выздоровело – 3 474 931 человек;
  • летальных исходов – 96 089;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 30 декабря 2021 года, в стране выявили 3 660 620 случаев болезни. Сейчас продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их было 5 930.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 случаев коронавируса. За сутки – 7 029 новых больных.

Теги
Коронавирус Covid-19
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