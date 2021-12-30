По состоянию на 30 декабря 2021 года в Украине выявили 3 660 620 случаев коронавируса. В стране продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их – 5930.

Среди них – 373 ребенка и 137 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 95 690 человек, в течение суток – 278 летальных исходов.

В то же время выздороветь удалось в общей сложности 3 460 249 больным, за день — 10 369 лицам.

В течение всего времени провели16 757 339 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привили 14 671 169 человек, первой дозой – 14 671 167, двумя – 13 625 553. Получили дополнительную дозу 3 302 человека, бустерную – 3 672.

За день 117 042 человека вакцинировано против коронавируса.

Статистика новых случаев в регионах:

Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область – 0.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 29 декабря 2021 года, в стране подтвердили 3 654 690 случаев болезни, за сутки — 5 454 новых больных.