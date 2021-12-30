По состоянию на 30 декабря 2021 года в Украине выявили 3 660 620 случаев коронавируса. В стране продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их – 5930.
Среди них – 373 ребенка и 137 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 95 690 человек, в течение суток – 278 летальных исходов.
В то же время выздороветь удалось в общей сложности 3 460 249 больным, за день — 10 369 лицам.
В течение всего времени провели16 757 339 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании привили 14 671 169 человек, первой дозой – 14 671 167, двумя – 13 625 553. Получили дополнительную дозу 3 302 человека, бустерную – 3 672.
За день 117 042 человека вакцинировано против коронавируса.
Статистика новых случаев в регионах:
- Винницкая область – 271;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 185;
- Донецкая область – 350;
- Житомирская область – 61;
- Закарпатская область – 214;
- Запорожская область – 206;
- Ивано-Франковская область – 225;
- Киевская область – 235;
- Кировоградская область – 60;
- Луганская область – 86;
- Львовская область – 256;
- Николаевская область – 140;
- Одесская область – 339;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 108;
- Сумская область – 188;
- Тернопольская область – 113;
- Харьковская область – 271;
- Херсонская область – 76;
- Хмельницкая область – 296;
- Черкасская область – 297;
- Черновицкая область – 121;
- Черниговская область – 0.
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 29 декабря 2021 года, в стране подтвердили 3 654 690 случаев болезни, за сутки — 5 454 новых больных.