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Рост продолжается. В Украине 5 930 новых случаев Covid-19

30 декабря 2021, 08:11
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 30 декабря 2021 года в Украине выявили 3 660 620 случаев коронавируса. В стране продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их – 5930.

Среди них – 373 ребенка и 137 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 95 690 человек, в течение суток – 278 летальных исходов.

В то же время выздороветь удалось в общей сложности 3 460 249 больным, за день — 10 369 лицам.

В течение всего времени провели16 757 339 ПЦР-тестирований.

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С начала вакцинальной кампании привили 14 671 169 человек, первой дозой – 14 671 167, двумя – 13 625 553. Получили дополнительную дозу 3 302 человека, бустерную – 3 672.

За день 117 042 человека вакцинировано против коронавируса.

Статистика новых случаев в регионах:

  • Винницкая область – 271;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 185;
  • Донецкая область – 350;
  • Житомирская область – 61;
  • Закарпатская область – 214;
  • Запорожская область – 206;
  • Ивано-Франковская область – 225;
  • Киевская область – 235;
  • Кировоградская область – 60;
  • Луганская область – 86;
  • Львовская область – 256;
  • Николаевская область – 140;
  • Одесская область – 339;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровенская область – 108;
  • Сумская область – 188;
  • Тернопольская область – 113;
  • Харьковская область – 271;
  • Херсонская область – 76;
  • Хмельницкая область – 296;
  • Черкасская область – 297;
  • Черновицкая область – 121;
  • Черниговская область – 0.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 29 декабря 2021 года, в стране подтвердили 3 654 690 случаев болезни, за сутки — 5 454 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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