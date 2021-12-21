В следующем году пандемия коронавируса может завершиться, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Однако для этого необходимо свести распространение вируса к минимуму.

Для этого организация советует отменить планы на зимние путешествия, ведь это может спасти жизнь.

По их словам, новый штамм коронавируса Омикрон распространяется очень быстро. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предостерег, что им могут заражаться и вакцинированные, и те, кто переболел.

Специалисты надеются, что преодолеть угрозу поможет дополнительная прививка.

В то же время в США уже зафиксировали первую смерть зараженного Омикроном. В целом же в стране на мутацию приходится более 70% новых случаев инфицирования.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года. Сначала ученые боялись, что из-за значительного количества мутаций он спровоцирует более тяжелое течение заболевания у зараженных, однако предыдущие исследования доказывают, что это не так.

Однако не стоит пока его недооценивать и быть осторожными — соблюдать карантинные ограничения и вакцинироваться.