Наступного року пандемія коронавірусу може завершитися, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Однак для цього необхідно звести поширення вірусу до мінімуму.

Для цього організація радить скасувати плани на зимові подорожі, адже це може врятувати життя.

За їхніми словами, новий штам коронавірусу Омікрон поширюється надзвичайно швидко. Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус застеріг, що ним можуть заражатися і вакциновані, й ті, хто перехворів.

Фахівці сподіваються, що подолати загрозу допоможе додаткове щеплення.

Водночас у США вже зафіксували першу смерть зараженого Омікроном. Загалом же в країні на мутацію припадає понад 70% нових випадків інфікування.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року. Спочатку науковці боялися, що через значну кількість мутацій він спровокує важчий перебіг захворювання у заражених, однак попередні дослідження доводять, що це не так.

Проте не варто поки що його недооцінювати та бути обережними – дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися.