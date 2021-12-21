Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Новини

Кінець пандемії у 2022 році? У ВООЗ зробили прогноз та нагадали про ризики

21 Грудня 2021, 13:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Наступного року пандемія коронавірусу може завершитися, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Однак для цього необхідно звести поширення вірусу до мінімуму.

Для цього організація радить скасувати плани на зимові подорожі, адже це може врятувати життя.

За їхніми словами, новий штам коронавірусу Омікрон поширюється надзвичайно швидко. Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус застеріг, що ним можуть заражатися і вакциновані, й ті, хто перехворів.

Фахівці сподіваються, що подолати загрозу допоможе додаткове щеплення.

Водночас у США вже зафіксували першу смерть зараженого Омікроном. Загалом же в країні на мутацію припадає понад 70% нових випадків інфікування.

Читайте також:
вакцинаВакцина від Омікрону: компанія Moderna повідомила, коли з’явиться

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року. Спочатку науковці боялися, що через значну кількість мутацій він спровокує важчий перебіг захворювання у заражених, однак попередні дослідження доводять, що це не так.

Проте не варто поки що його недооцінювати та бути обережними – дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися.

Теги
ВООЗ , епідемія , Коронавірус Covid-19 , прогноз
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка