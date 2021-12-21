У США зафіксували перший летальний випадок, спричинений штамом коронавірусу Омікрон.

Таке оголошення зробили представники охорони здоров’я округу Гарріс, що в штаті Техасу.

50-річний чоловік, який помер від штаму Омікрон, не був вакцинованим та мав супутні захворювання.

Разом із тим, медики заявляють, що не вважають Омікрон більш небезпечним, ніж попередні варіанти коронавірусу.

Крім того, наголошують, що загальна вакцинація та ревакцинація за дотримання необхідних вимог знижують ризик серйозних захворювань.

Нагадаємо, що напередодні віце-прем’єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб повідомив, що в країні від нового штаму коронавірусу Омікрон померли 12 осіб.

Ще 104 інфікованих цим Covid-варіантом перебувають у важкому стані, всі вони госпіталізовані.

В Україні перший випадок нового штаму коронавірусу Омікрон виявили вночі 18 грудня.

Особа, яка виявилась інфікованою, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де контактувала з хворими на Covid-19.