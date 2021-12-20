У Великій Британії від нового штаму коронавірусу Омікрон померли 12 осіб. Ще 104 заражених на цей Covid-варіант, на сьогодні перебувають у важкому стані, всі вони госпіталізовані.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Британії Домінік Рааб.

– Ми справді знаємо, що Омікрон поширюється дуже швидко. Але в даних є затримка в часі, тому ми не знаємо, наскільки все буде серйозно, – зазначив він.

За словами віце-прем’єр-міністра, єдине, про що можна говорити з певною часткою впевненості, це те, що бустерні уколи дають понад 70% ефективного захисту від смертельно небезпечного вірусу.

– Тому саме ця стратегія, яку ми маємо і яка зараз підлягає постійному перегляду, є правильною і заохочує людей отримати свої додаткові дози, – заявив Домінік Рааб.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід заявив, що новий варіант коронавірусу Омікрон став домінантним у регіоні, тому не виключено, що карантин посилять до Різдва.

На сьогодні майже 60% нових випадків коронавірусної інфекції в Британії зумовлені варіантом Омікрон.