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Омикрон уже унес 12 жизней: еще 104 человека в Великобритании госпитализированы

20 декабря 2021, 12:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смерть
Источник: Depositphotos

В Великобритании от нового штамма коронавируса Омикрон умерли 12 человек. Еще 104 заразившихся этим Covid-вариантом на сегодня находятся в тяжелом состоянии, все они госпитализированы.

Об этом заявил вице-премьер-министр Британии Доминик Рааб.

— Мы действительно знаем, что Омикрон распространяется очень быстро. Но в данных есть задержка во времени, поэтому мы не знаем, насколько все будет серьезно, — отметил он.

По словам вице-премьер-министра, единственное, о чем можно говорить с определенной долей уверенности, это то, что бустерные уколы дают более 70% эффективной защиты от смертельно опасного вируса.

— Поэтому именно эта стратегия, которую мы имеем и которая сейчас подлежит постоянному пересмотру, является правильной и поощряет людей получить свои дополнительные дозы, — заявил Доминик Рааб.

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Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что новый вариант коронавируса Омикрон стал доминирующим в регионе, поэтому не исключено, что карантин усилят до Рождества.

На сегодня почти 60% новых случаев коронавирусной инфекции в Британии обусловлены вариантом Омикрон.

Источник
The Guardian
Теги
Вакцинация , Великобритания , Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Смерть , Штамм Омикрон
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