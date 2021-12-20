В Великобритании от нового штамма коронавируса Омикрон умерли 12 человек. Еще 104 заразившихся этим Covid-вариантом на сегодня находятся в тяжелом состоянии, все они госпитализированы.

Об этом заявил вице-премьер-министр Британии Доминик Рааб.

— Мы действительно знаем, что Омикрон распространяется очень быстро. Но в данных есть задержка во времени, поэтому мы не знаем, насколько все будет серьезно, — отметил он.

По словам вице-премьер-министра, единственное, о чем можно говорить с определенной долей уверенности, это то, что бустерные уколы дают более 70% эффективной защиты от смертельно опасного вируса.

— Поэтому именно эта стратегия, которую мы имеем и которая сейчас подлежит постоянному пересмотру, является правильной и поощряет людей получить свои дополнительные дозы, — заявил Доминик Рааб.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что новый вариант коронавируса Омикрон стал доминирующим в регионе, поэтому не исключено, что карантин усилят до Рождества.

На сегодня почти 60% новых случаев коронавирусной инфекции в Британии обусловлены вариантом Омикрон.