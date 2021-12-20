В Украине фиксируется гораздо лучшая ситуация с коронавирусом, чем в ноябре. Кроме того, страна имеет более низкие показатели заболеваемости, чем европейские государства.

Об этом во время брифинга 20 декабря 2021 года сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– Сегодня в Украине эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах. Сейчас только два из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, остальные 23 региона либо уже выведены с красного уровня, либо будут выведены в ближайшие дни решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.

Однако стране грозит новый штамм Омикрон, который уже выявили на территории государства.

Мутация уже распространилась в более чем 90 странах мира.

Согласно статистике Минздрава, по состоянию на утро 20 декабря в Украине зафиксировали 3 610 687 случаев коронавируса. За последние сутки – 2 536 инфицирований, среди них – 250 детей и 26 медработников.