В Україні фіксується значно ліпша ситуація з коронавірусом, ніж у листопаді. Крім того, країна має нижчі показники захворюваності, ніж європейські держави.
Про це під час брифінгу 20 грудня 2021 року повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
– Сьогодні в Україні епідситуація значно краща, ніж у європейських країнах. Станом на зараз лише два із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області, – зазначив Віктор Ляшко.
За його словами, інші 23 регіони або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.
Однак країні загрожує новий штам Омікрон, який уже виявили на території держави.
Мутація уже поширилася у понад 90 країнах світу.
Згідно зі статистикою МОЗ, станом на ранок 20 грудня в Україні загалом виявили 3 610 687 випадків коронавірусу. За останню добу – 2 536 інфікувань, серед них – 250 дітей і 26 медпрацівників.