В Україні фіксується значно ліпша ситуація з коронавірусом, ніж у листопаді. Крім того, країна має нижчі показники захворюваності, ніж європейські держави.

Про це під час брифінгу 20 грудня 2021 року повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Сьогодні в Україні епідситуація значно краща, ніж у європейських країнах. Станом на зараз лише два із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, інші 23 регіони або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

Однак країні загрожує новий штам Омікрон, який уже виявили на території держави.

Мутація уже поширилася у понад 90 країнах світу.

Згідно зі статистикою МОЗ, станом на ранок 20 грудня в Україні загалом виявили 3 610 687 випадків коронавірусу. За останню добу – 2 536 інфікувань, серед них – 250 дітей і 26 медпрацівників.