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За минулу добу в Україні зафіксовано 2 536 нових випадків Covid-19

20 Грудня 2021, 08:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 536 осіб. З них 250 дітей і 26 медпрацівників.

Одужали за добу – 6 690 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 157 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 241 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (497), Волинській (170), Харківській (133), Львівській (124), Житомирській (123) та Донецькій (121) областях.

  • м. Київ – 497;
  • Вінницька область – 69;
  • Волинська область – 170;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 121;
  • Житомирська область – 123;
  • Закарпатська область – 65;
  • Запорізька область – 110;
  • Івано-Франківська область – 101;
  • Київська область – 121;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 124;
  • Миколаївська область – 89;
  • Одеська область – 63;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 51;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 98;
  • Харківська область – 133;
  • Херсонська область – 0;
  • Хмельницька область – 77;
  • Черкаська область – 132;
  • Чернівецька область – 78;
  • Чернігівська область – 81.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 610 687 осіб;
  • одужало – 3 338 555 осіб;
  • летальних випадків – 93 262;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349  щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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