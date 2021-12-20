За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 536 осіб. З них 250 дітей і 26 медпрацівників.
Одужали за добу – 6 690 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 157 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 241 особа.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (497), Волинській (170), Харківській (133), Львівській (124), Житомирській (123) та Донецькій (121) областях.
- м. Київ – 497;
- Вінницька область – 69;
- Волинська область – 170;
- Дніпропетровська область – 50;
- Донецька область – 121;
- Житомирська область – 123;
- Закарпатська область – 65;
- Запорізька область – 110;
- Івано-Франківська область – 101;
- Київська область – 121;
- Кіровоградська область – 74;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 124;
- Миколаївська область – 89;
- Одеська область – 63;
- Полтавська область – 56;
- Рівненська область – 51;
- Сумська область – 47;
- Тернопільська область – 98;
- Харківська область – 133;
- Херсонська область – 0;
- Хмельницька область – 77;
- Черкаська область – 132;
- Чернівецька область – 78;
- Чернігівська область – 81.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 610 687 осіб;
- одужало – 3 338 555 осіб;
- летальних випадків – 93 262;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.