За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 536 осіб. З них 250 дітей і 26 медпрацівників.

Одужали за добу – 6 690 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 157 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 241 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (497), Волинській (170), Харківській (133), Львівській (124), Житомирській (123) та Донецькій (121) областях.

м. Київ – 497;

Вінницька область – 69;

Волинська область – 170;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 121;

Житомирська область – 123;

Закарпатська область – 65;

Запорізька область – 110;

Івано-Франківська область – 101;

Київська область – 121;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 6;

Львівська область – 124;

Миколаївська область – 89;

Одеська область – 63;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 51;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 98;

Харківська область – 133;

Херсонська область – 0;

Хмельницька область – 77;

Черкаська область – 132;

Чернівецька область – 78;

Чернігівська область – 81.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 610 687 осіб;

одужало – 3 338 555 осіб;

летальних випадків – 93 262;

проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.