У Франції шість дітей помилково отримали велику дозу вакцини від коронавірусу.

Лікар ненавмисно ввів дітям більше препарату, ніж потрібно. Тепер вони перебувають під наглядом медиків.

У дітей можливі поствакцинальні ефекти, але вони можуть проявлятися у вигляді незначного болю та лихоманки.

Щеплення дітям робили вакциною Pfizer. Прем’єр-міністр Жан Кастекс після інциденту одразу ж виїхав до центру вакцинації Ле-Мане.

Найбільший відомчий центр вакцинації у Ле-Мані 15 грудня відкрив лінію вакцинації для дітей віком від 5 до 11 років.

Щеплення там роблять дітям, які піддаються ризику розвитку важких форм коронавірусу та ускладнень, а також тим маленьким пацієнтам, які живуть поруч із людьми, що мають ослаблений імунітет.

Звичайна доза педіатричного препарату Pfizer становить 10 мкг. З 12 років доза зростає до 30 мкг. Це менша доза, ніж призначена для підлітків. Для них використовується доросла доза Pfizer Comirnaty.

Прокуратура повідомила, що шістьом дітям, ймовірно віком до 12 років, випадково було введено дози по 20 мкг Pfizer Comirnaty. Лікар центру вакцинації, виявивши цю помилку, зв’язався з сім’ями дітей та повідомив їх про те, що сталося.

За даними місцевих органів охорони здоров’я, у дітей може з’явитися біль у тілі та початися лихоманка як поствакцинальний синдром. Батьки на зв’язку з медиками та повідомляють їм про симптоми та стан дітей.

У п’ятьох діточок жодних симптомів поки що немає. В одного спостерігаються втома та біль.

Джерело: Le Figaro