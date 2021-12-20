Во Франции шестеро детей ошибочно получили большую дозу вакцины от коронавируса.

Врач непреднамеренно ввел детям больше препарата, чем требовалось. Теперь они находятся под наблюдением медиков.

У детей возможны поствакцинальные эффекты, но они могут проявляться в виде незначительных болей и лихорадки.

Прививку детям делали вакциной Pfizer. Премьер-министр Жан Кастекс после инцидента сразу же выехал в центр вакцинации Ле-Мане.

Крупнейший ведомственный центр вакцинации в Ле-Мане 15 декабря открыл линию вакцинации для детей, в возрасте от 5 до 11 лет.

Прививки там делают детям, которые подвержены риску развития тяжелых форм коронавируса и осложнений, а также тем маленьким пациентам, которые живут рядом с людьми, имеющими ослабленный иммунитет.

Обычная доза детской вакцины составляет 10 мкг педиатрического препарата Pfizer. С 12 лет доза увеличивается до 30 мкг. Это доза меньше, чем предназначенная для подростков. Для них используется взрослая доза Pfizer Comirnaty.

Прокуратура сообщила, что шестерым детям, вероятно в возрасте до 12 лет, случайно были введены дозы по 20 мкг Pfizer Comirnaty. Врач центра вакцинации, обнаружив эту ошибку, связался с семьями детей и сообщил им о случившемся.

По данным местных органов здравоохранения, у детей могут появиться боли в теле и начаться лихорадка в качестве поствакцинального синдрома. Родители на связи с медиками и сообщают им о симптомах и состоянии детей.

У пятерых детишек какие-либо симптомы пока отсутствуют. У одного наблюдаются усталость и боли.

Источник: Le Figaro