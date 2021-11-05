В Украине дети от 12 до 17 лет могут получить прививку от коронавируса. Вакцинация несовершеннолетних проходит как в центрах массовой вакцинации, так и в медицинских учреждениях.

Для того, чтобы сделать ребенку прививку от коронавируса, необходимо иметь при себе справку по форме 063/0, в которую внесены все плановые прививки ребенка. Ее выдает семейный врач или педиатр. Читайте также: Вакцинация детей 5-11 лет: FDA считает, что преимуществ вакцины Pfizer больше, чем рисков

Прививку детям делают исключительно вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Прежде чем вакцинировать детей, обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром. Данные о вакцинации ребенка от Covid-19 можно посмотреть в личном кабинете в разделе Мои вакцинации, если медучреждение, где была сделана прививка, работает с Helsi. Попросите вашего врача подтвердить вашу связь в системе.

В США после дискуссий было поддержано применение мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech в отношении детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прежде чем дать добро на детскую Covid-вакцину, эксперты тщательно изучили все возможные риски от ее применения. В основном это были крайне редкие случаи миокардитов после применения прививки.