В Україні діти від 12 до 17 років можуть отримати щеплення від коронавірусу. Вакцинація неповнолітніх проходить як в центрах масової вакцинації, так і в медичних установах.

Для того, щоб зробити дитині щеплення від коронавірусу, необхідно мати з собою довідку за формою 063/0, в яку внесені всі планові щеплення дитини. Її видає сімейний лікар або педіатр.

Щеплення дітям роблять виключно вакциною Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Перед тим, як вакцинувати дітей, обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем або педіатром.

Дані про вакцинацію дитини від Covid-19 можна подивитися в особистому кабінеті в розділі Мої вакцинації, якщо медустанова, де було зроблено щеплення, працює з Helsi. Попросіть свого лікаря підтвердити ваш зв’язок у системі.

У США після дискусій було підтримано застосування мРНК-вакцини Pfizer / BioNTech щодо дітей віком від 5 до 11 років. Перш ніж схвалити дитячу Covid-вакцину, експерти ретельно вивчили всі можливі ризики від її застосування. В основному це були вкрай рідкісні випадки міокардитів після застосування щеплення.

Джерело: Helsi