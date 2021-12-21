В США зафиксировали первый летальный случай, вызванный штаммом коронавирус Омикрон.
Такое объявление сделали представители здравоохранения округа Харрис в штате Техас.
50-летний мужчина, который умер от штамма Омикрон, не был вакцинирован и имел сопутствующие заболевания.
Вместе с тем, медики заявляют, что не считают Омикрон более опасным, чем предыдущие варианты коронавируса.
Кроме того, отмечают, что общая вакцинация и ревакцинация при соблюдении необходимых требований снижают риск серьезных заболеваний.
Напомним, что накануне вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб сообщил, что в стране от нового штамма коронавируса Омикрон умерли 12 человек.
Еще 104 зараженных этим Covid-вариантом находятся в тяжелом состоянии, все они госпитализированы.
В Украине первый случай нового штамма коронавируса Омикрон обнаружили ночью 18 декабря.
Человек, который оказался инфицированным, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными Covid-19.