В США зафиксировали первый летальный случай, вызванный штаммом коронавирус Омикрон.

Такое объявление сделали представители здравоохранения округа Харрис в штате Техас.

50-летний мужчина, который умер от штамма Омикрон, не был вакцинирован и имел сопутствующие заболевания.

Вместе с тем, медики заявляют, что не считают Омикрон более опасным, чем предыдущие варианты коронавируса.

Кроме того, отмечают, что общая вакцинация и ревакцинация при соблюдении необходимых требований снижают риск серьезных заболеваний.

Напомним, что накануне вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб сообщил, что в стране от нового штамма коронавируса Омикрон умерли 12 человек.

Еще 104 зараженных этим Covid-вариантом находятся в тяжелом состоянии, все они госпитализированы.

В Украине первый случай нового штамма коронавируса Омикрон обнаружили ночью 18 декабря.

Человек, который оказался инфицированным, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными Covid-19.