Фармацевтична компанія Moderna заявила, що бустерна вакцина від штаму Омікрон може бути готова вже наступного року. Компанія готується розпочати виготовлення препарату.

Виконавчий директор компанії Стефан Бансела сказав, що на початку наступного року Moderna сподівається розпочати клінічні випробування вакцини від штаму Омікрон, що швидко розповсюджується. Поки що вона працює над вакциною для бустерної дози.

– Для Омікрона потрібні лише незначні коригування. Я не чекаю жодних проблем, – сказав Бансел.

Компанія чекає інформації від дослідників про новий штам, і розпочинає розробку вакцини.

– Це займе ще тиждень чи два. Мине кілька місяців, перш ніж ми зможемо зробити 500 мільйонів доз після затвердження (регулюючими органами). Але наші потужності сьогодні набагато вищі, ніж рік тому, – сказав виконавчий директор компанії.

Компанія Moderna заявила, що бустерна доза вакцини від Covid-19 захищає від варіанта Омікрон, що швидко розповсюджується, вона в 37 разів підвищує рівень антитіл. Такий висновок зробили вчені після лабораторних випробувань.