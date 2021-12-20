Компанія Moderna заявила, що бустерна доза вакцини від Covid-19 захищає від нового штаму Омікрон , що швидко шириться світом, вона у 37 разів підвищує рівень антитіл. Такої думки дійшли вчені після кількох лабораторних випробувань.

– Схвалений в даний час бустер вакцини мРНК-1273 в розмірі 50 мкг підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера, – пише газета Guardian.

Компанія заявила, що її вакцина безпечна та добре переноситься при введенні бустерної дози. Побічні ефекти протягом семи днів в цілому майже такі, що спостерігаються й після введення початкової двокомпонентної вакцини.

Moderna також працює над створенням вакцини проти штаму Омікрон, клінічні випробування розпочнуться у січні наступного року.

В Україні готові до введення бустерної вакцинації від коронавірусу. Наразі країна вже домовилася про постачання препаратів для Covid-вакцинації на наступні кілька років, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.