3 млн британців вже цього тижня зможуть отримати бустерну дозу вакцини проти Covid-19.

– Відомо, що імунітет починає слабшати після шести місяців, особливо у літніх та вразливих людей. Бустерне щеплення допоможе посилити імунітет, захистивши людей узимку, – сказав міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджід Джавід.

Зазначається, що вже майже 10 млн британців отримали третє щеплення. Наразі втретє імунізуються люди віком 50+ і ті, хто перебуває у групі ризику інфікування Covid-19.

Англійці мають можливість щепитися від коронавірусу втретє через 6 місяців після другого щеплення. Але з сьогоднішнього дня починається запис, охочих зробити щеплення через 5 місяців.

За вихідні у Великій Британії виявили близько 60 тис. випадків інфікування Covid-19. Щодня у країні реєструють понад 150 смертей від хвороби.

Бустерну дозу вакцини вводять через півроку для посилення ефекту від вакцинації. За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, в Україні бустерні уколи поки що рекомендовані лише окремим категоріям громадян: медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу.

Джерело: Sky News