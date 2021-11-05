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Бустерна доза та ревакцинація – Ляшко розповів, коли їх можуть дозволити

5 Листопада 2021, 12:56 Людмила Грубнік
Бустерна доза та ревакцинація – Ляшко розповів, коли їх можуть дозволити
Джерело: УНІАН

Питання про бустерну дозу вакцини від коронавірусу або навіть про ревакцинацію двома дозами не закрите в Україні, а лише відкладене. До нього повернуться, коли в Україні 50% громадян імунізуються від вірусу.

Про це 5 листопада заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Водночас він зазначив, що людей у ​​країні ніхто насильно не змушує робити щеплення.

– Примусової вакцинації немає ніде в Україні. Ми маємо певний перелік професій чи організацій, де на роботу допускаються лише вакциновані. Найближчим часом цей перелік буде розширено, – зазначив Віктор Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року. Навесні вакцинували медиків, пенсіонерів, учителів.

З липня імунізація стала доступною всім громадянам віком від 18 років. У жовтні МОЗ дозволило робити щеплення дітям віком від 12 років.

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Вона також показана вагітним та жінкам, які годують дітей грудьми. Поки що є обмеження лише для дітей до 12 років.

Джерело: PavlovskyNews

Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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