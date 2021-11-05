Нині в Україні людей вакцинують від коронавірусу двома мРНК-вакцинами – Comirnaty від Pfizer/BioNTech та Moderna. І хоча люди надають перевагу саме цим речовинам, багатьох лякає незрозуміле для них “мРНК”. Українці через незнання та нерозуміння того, як працюють ці речовини, вигадують, що вони начебто впливають на гени людини, репродуктивну функцію та майбутнє потомство.

У МОЗ пояснили механізм роботи мРНК-речовини.

Як працюють мРНК-вакцини Pfizer та Moderna

науковці розробили “інструкцію”, як виробляти шиповидний білок коронавірусу, це і є молекула мРНК;

після цього занурили її у жирову оболонку;

у такому вигляді вона потрапляє до організму людини з рідиною з пляшечці;

після щеплення мРНК-молекула потрапляє до клітини;

та у свою чергу починає виробляти шиповидний білок, цей процес триває кілька днів;

імунітет розпізнає ці антигени та бореться з ними, виробляючи у відповідь антитіла;

ці антитіла залишаються в організмі людини та захищають людину від коронавірусу.

Водночас не йдеться про те, що вакцина від коронавірусу змінює ДНК-послідовність чи якось впливає на неї.

Також існюють стереотипи, що ці вакцини не ефективні проти штамів коронавірусу, а лише проти “дикого” вірусу.

Проте дослідження показують, що це не так.

Ефективність Comirnaty:

проти коронавірусу – 95%;

проти штаму Альфа – 93,7%;

проти штаму Дельта – 88%.

Дієвість Moderna: