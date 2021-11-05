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У Грузії пропонують зробити платне лікування від Covid-19 для нещеплених громадян

5 Листопада 2021, 10:12 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У Грузії фіксується складна ситуація з коронавірусом та низькі темпи вакцинації. Щоб виправити це, влада країни пропонує зробити платним лікування від вірусу для громадян, які не отрималм щеплення.

Таку позицію озвучила президент країни Саломе Зурабішвілі. Вона назвала нинішню епідситуацію трагедією та вважає, що у ній винні всі – представники уряду, політичних партій, а також священнослужителі, які не критикують антивакцинаторів.

Лідерка закликала вжити жорсті заходи проти людей, які відмовляються робити щеплення.

Йдеться про запровадження паспортів вакцинації для пропуску до громадських місць, платного лікування для невакцинованих громадян.

Також у країні можуть запровадити обовязкову вакцинацію для людей із груп ризику.

Якщо говорити про ситуацію з коронавірусом у Грузії, то станом на 5 листопада 2021 року інфікування підтвердили у 738 171 мешканця країни.

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Померли з початку пандемії 10 238 осіб. Одужати вдалося 678 288 людям.

Джерело: Ехо Кавказу

Теги
Вакцинація , Грузія , Коронавірус Covid-19 , лікування
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