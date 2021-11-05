В Грузии фиксируется сложная ситуация с коронавирусом и низкими темпами вакцинации. Чтобы исправить это, власти страны предлагают сделать платным лечение от вируса для граждан, не получивших прививку.

Такую позицию озвучила президент страны Саломе Зурабишвили. Она назвала нынешнюю эпидситуацию трагедией и считает, что в ней виноваты все — представители правительства, политических партий, а также священнослужители, не критикующие антивакцинаторов.

Лидер призвала принять жесткие меры против людей, которые отказываются делать прививки.

Речь идет о введении паспортов вакцинации для пропуска в общественные места, платного лечения для невакцинированных граждан.

Также в стране могут ввести обязательную вакцинацию для людей из групп риска.

Если говорить о ситуации с коронавирусом в Грузии, то на 5 ноября 2021 года инфицирование подтвердили у 738 171 жителя страны.

Умерли с начала пандемии 10 238 человек. Выздороветь удалось 678 288 людям.

Источник: Эхо Кавказа