Еще два года назад никто и подумать не мог, что мир накроет волна пандемии коронавируса, беспощадно уносящей жизни тысяч людей ежедневно.

Сначала о коронавирусе начали говорить власти Китая в декабре 2019 года. Но впоследствии выяснилось, что первый случай Covid-19 зафиксировали еще 17 ноября в китайском городе Ухань. Поэтому в ноябре 2021 года будет уже два года, как мир борется с коронавирусной болезнью и ее штаммами.

Украинка Екатерина Ли, которая вместе с семьей уже семь лет живет неподалеку от города Ухань, рассказала о том, как сейчас живет Китай после почти двух лет пандемии.

По словам местной жительницы, в настоящее время в Китае есть люди, которые болеют коронавирусом, но по сравнению с 2019 годом — это мизерное количество. Например, в Пекине, где проживает 30 млн человек, по состоянию на 26 октября болели только четыре человека.

— В целом есть по несколько человек в крупнейших городах: Пекин, Шанхай, — говорит она.

Екатерина утверждает, что в Китае вакцинировали от коронавируса абсолютно всех госслужащих еще до начала лета 2021 года, а также студентов, которые достигли 18 лет. Все остальные люди получили прививки по собственному желанию, но около 70% в Китае вакцинировались еще до июля этого года.

По состоянию на 29 октября в Китае полностью вакцинировались от коронавируса уже 74,12% населения.

Также она отметила, что мазки на коронавирус берут только из горла у всех желающих. Если необходима справка о том, что человек переболел, достаточно заплатить 70 юаней (около 286 грн), и ее можно получить в течение двух часов на китайском или английском языке.

Действуют ли карантинные ограничения

— Неофициально въезд в страну запрещен. Людям не выдают паспорта и не ставят визы. Только в критических случаях, — говорит Екатерина.

Она подчеркнула, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, жители Китая почти не путешествуют. В целом в страну могут въехать люди с рабочими визами и студенты. Но по прилету необходимо 14 дней находиться на самоизоляции в отеле. Там человека каждые три дня проверяют на наличие коронавируса, и если все хорошо, то можно ехать дальше по своим делам в стране.

— В стране контроль за соблюдением карантинных ограничений на самом высоком уровне. Даже если заболеет один человек в городе, то в нем закроются все рестораны, спортзалы, общественные места и прочее, — добавила она.

Представители власти говорят, что безопасность граждан на первом месте. Даже внутри страны не рекомендуется путешествовать.

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Covid-сертификаты в Китае

В Китае прививку от коронавируса можно получить только китайской вакциной. После полного курса иммунизации можно получить сертификат вакцинации, с которым можно ездить за границу.

Документ показывает статус вакцинации пользователя и результаты тестирования на заболевание. Он доступен гражданам Китая через программу, созданную на платформе китайской социальной сети WeChat.

Также в программе есть зашифрованный QR-код, который позволяет каждой стране получать информацию о состоянии здоровья путешественников. Его граждане Китая могут использовать для внутреннего транспорта и доступа к ряду общественных мест.

Приложения отслеживают местоположение пользователя и выдают зеленый код, что соответствует статусу здоров, если пользователь не был в тесном контакте с человеком с подтвержденным диагнозом или не посещал места, где произошли вспышки заболевания.

Заболеваемость в Китае

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 3 ноября в Китае за все время пандемии заболело 97 423 человека, а за сутки — 109 новых случаев. В целом от осложнений, которые вызвал вирус, умерли 4 636 граждан, за минувшие сутки ни одной смерти.

Китай находится на 102 месте по суточному количеству новых случаев коронавируса. В то же время возглавляют список — США (75 тыс. больных), Великобритания (41 тыс.) и Россия (40 тыс.).