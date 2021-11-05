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Два роки після першого випадку: як зараз живе Китай з Covid-19

5 Листопада 2021, 09:15 Ольга Тетеріна
Два роки після першого випадку: як зараз живе Китай з Covid-19

Ще два роки тому ніхто й подумати не міг, що світ накриє хвиля пандемії коронавірусу, яка нещадно забирає життя тисяч людей щодня.

Спочатку про коронавірус почала говорити влада Китаю у грудні 2019 року. Але згодом з’ясувалося, що перший випадок Covid-19 зафіксували ще 17 листопада у китайському місті Ухань. Тому в листопаді 2021 року буде вже два роки, як світ бореться з коронавірусною хворобою та її штамами.

Українка Катерина Лі, яка разом з сім’єю вже сім років живе поблизу міста Ухань, розповіла про те, як зараз живе Китай після майже двох років пандемії.

За словами місцевої жительки, нині у Китаї є люди, які хворіють на коронавірус, але порівняно з 2019 роком – це мізерна кількість. Наприклад, у Пекіні, де проживає 30 млн людей, станом на 26 жовтня хворіли тільки четверо людей.

– Загалом є по декілька людей у найбільших містах: Пекін, Шанхай, – каже вона.

Катерина стверджує, що у Китаї вакцинували від коронавірусу абсолютно всіх держслужбовців ще до початку літа 2021 року, а також студентів, які досягли 18 років. Решта людей отримали щеплення за власним бажанням, але близько 70% у Китаї вакцинувалися ще до липня цього року.

Станом на 29 жовтня у Китаї повністю вакцинувалися від коронавірусу вже 74,12% населення.

Також вона зазначила, що мазки на коронавірус беруть тільки з горла у всіх охочих. Якщо необхідна довідка про те, що людина перехворіла, достатньо заплатити 70 юанів (близько 286 грн), і її можна отримати протягом двох годин китайською або англійською мовою.

Чи діють карантинні обмеження 

– Неофіційно в’їзд у країну заборонений. Людям не видають паспорти та не ставлять візи. Тільки у критичних випадках, – каже Катерина.

Вона наголосила, що через погіршення ситуації з коронавірусом у Європі, жителі Китаю майже не подорожують. Загалом у країну можуть в’їхати люди з робочими візами та студенти. Але після прибуття необхідно 14 днів перебувати на самоізоляції в готелі. Там людину кожні три дні перевіряють на наявність коронавірусу, і якщо все добре, то можна їхати далі країною у своїх справах.

– У країні контроль за дотриманням карантинних обмежень на найвищому рівні. Навіть якщо захворіє одна людина у місті, то у ньому закриються всі ресторани, спортзали, громадські місця та інше, – додала вона.

Представники влади говорять, що безпека громадян на першому місці. Навіть всередині країни не рекомендується подорожувати.

 

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Допис, поширений Kate Bird (@kyiv._mommybird)

Covid-сертифікати у Китаї

У Китаї щеплення від коронавірусу можна отримати тільки китайською вакциною. Після повного курсу імунізації можна отримати сертифікат вакцинації, з яким можна їздити за кордон.

китайський сетифікат

Документ показує статус вакцинації користувача та результати тестування на захворювання. Він доступний громадянам Китаю через програму, створену на платформі китайської соціальної мережі WeChat.

Також у програмі є зашифрований QR-код, який дозволяє кожній країні отримувати інформацію про стан здоров’я мандрівників. Його громадяни Китаю можуть використовувати для внутрішнього транспорту та доступу до низки громадських місць.

Додатки відстежують розташування користувача і видають зелений код, що відповідає статусу здоровий, якщо користувач не був у тісному контакті з людиною з підтвердженим діагнозом або не відвідував місця, де сталися спалахи захворювання.

Захворюваність у Китаї

За даними сервісу Worldometers, станом на 3 листопада у Китаї за весь час пандемії захворіло 97 423 людини, а за добу – 109 нових випадків. Загалом від ускладнень, які викликав вірус, померло 4 636 громадян, за минулу добу – жодної смерті.

Китай перебуває на 102 місті за добовою кількістю нових випадків коронавірусу. Водночас очолюють список – США (75 тис. хворих), Велика Британія (41 тис.) та Росія (40 тис.).

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