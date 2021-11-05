Ще два роки тому ніхто й подумати не міг, що світ накриє хвиля пандемії коронавірусу, яка нещадно забирає життя тисяч людей щодня.

Спочатку про коронавірус почала говорити влада Китаю у грудні 2019 року. Але згодом з’ясувалося, що перший випадок Covid-19 зафіксували ще 17 листопада у китайському місті Ухань. Тому в листопаді 2021 року буде вже два роки, як світ бореться з коронавірусною хворобою та її штамами.

Українка Катерина Лі, яка разом з сім’єю вже сім років живе поблизу міста Ухань, розповіла про те, як зараз живе Китай після майже двох років пандемії.

За словами місцевої жительки, нині у Китаї є люди, які хворіють на коронавірус, але порівняно з 2019 роком – це мізерна кількість. Наприклад, у Пекіні, де проживає 30 млн людей, станом на 26 жовтня хворіли тільки четверо людей.

– Загалом є по декілька людей у найбільших містах: Пекін, Шанхай, – каже вона.

Катерина стверджує, що у Китаї вакцинували від коронавірусу абсолютно всіх держслужбовців ще до початку літа 2021 року, а також студентів, які досягли 18 років. Решта людей отримали щеплення за власним бажанням, але близько 70% у Китаї вакцинувалися ще до липня цього року.

Станом на 29 жовтня у Китаї повністю вакцинувалися від коронавірусу вже 74,12% населення.

Також вона зазначила, що мазки на коронавірус беруть тільки з горла у всіх охочих. Якщо необхідна довідка про те, що людина перехворіла, достатньо заплатити 70 юанів (близько 286 грн), і її можна отримати протягом двох годин китайською або англійською мовою.

Чи діють карантинні обмеження

– Неофіційно в’їзд у країну заборонений. Людям не видають паспорти та не ставлять візи. Тільки у критичних випадках, – каже Катерина.

Вона наголосила, що через погіршення ситуації з коронавірусом у Європі, жителі Китаю майже не подорожують. Загалом у країну можуть в’їхати люди з робочими візами та студенти. Але після прибуття необхідно 14 днів перебувати на самоізоляції в готелі. Там людину кожні три дні перевіряють на наявність коронавірусу, і якщо все добре, то можна їхати далі країною у своїх справах.

– У країні контроль за дотриманням карантинних обмежень на найвищому рівні. Навіть якщо захворіє одна людина у місті, то у ньому закриються всі ресторани, спортзали, громадські місця та інше, – додала вона.

Представники влади говорять, що безпека громадян на першому місці. Навіть всередині країни не рекомендується подорожувати.

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Covid-сертифікати у Китаї

У Китаї щеплення від коронавірусу можна отримати тільки китайською вакциною. Після повного курсу імунізації можна отримати сертифікат вакцинації, з яким можна їздити за кордон.

Документ показує статус вакцинації користувача та результати тестування на захворювання. Він доступний громадянам Китаю через програму, створену на платформі китайської соціальної мережі WeChat.

Також у програмі є зашифрований QR-код, який дозволяє кожній країні отримувати інформацію про стан здоров’я мандрівників. Його громадяни Китаю можуть використовувати для внутрішнього транспорту та доступу до низки громадських місць.

Додатки відстежують розташування користувача і видають зелений код, що відповідає статусу здоровий, якщо користувач не був у тісному контакті з людиною з підтвердженим діагнозом або не відвідував місця, де сталися спалахи захворювання.

Захворюваність у Китаї

За даними сервісу Worldometers, станом на 3 листопада у Китаї за весь час пандемії захворіло 97 423 людини, а за добу – 109 нових випадків. Загалом від ускладнень, які викликав вірус, померло 4 636 громадян, за минулу добу – жодної смерті.

Китай перебуває на 102 місті за добовою кількістю нових випадків коронавірусу. Водночас очолюють список – США (75 тис. хворих), Велика Британія (41 тис.) та Росія (40 тис.).