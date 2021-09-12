У Китаї виявили новий епіцентр зараження коронавірусом

У минулу суботу в Китаї був виявлений новий епіцентр зараження коронавірусом, їм стала східна провінція Фуцзянь.

У суботу 19 внутрішніх випадків зараження зафіксовані в місті Путянь і один – в місті Цюаньчжоу провінції Фуцзянь.

– За минулу добу в країні виявлено 46 нових інфікованих, 26 з них прибули з-за кордону, – повідомив у неділю Держкомітет охорони здоров’я КНР.

У серпні центром поширення інфекції всередині країни стало місто Нанкін провінції Цзянсу, де джерелом стали робочі місцевого аеропорту, які займалися прибиранням авіалайнерів, які прибули з-за кордону.

З початку пандемії в Китаї зафіксовано 95199 випадків коронавірусу, від пов’язаних з ним захворювань померли 4636 осіб.

Тим часом в Україні та й в інших країнах також ще зарано послаблювати карантинні обмеження для вакцинованих від коронавірусу людей. Про це повідомила епідеміолог та експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

За її словами, вакциновані люди можуть поширювати вірус.