В Китае обнаружили новый очаг заражения коронавирусом

В Китае был обнаружен новый очаг заражения коронавируса, им стала восточная провинция Фуцзянь.

В субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один — в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

— За минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, — сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95199 случаев коронавируса, от связанных с ним заболеваний умерли 4 636 человек.

Тем временем в Украине и в других странах еще рано ослаблять карантинные ограничения для вакцинированных от коронавируса людей. Об этом сообщила эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

По ее словам, вакцинированные люди тоже могут распространять вирус.