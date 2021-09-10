В Украине и в других странах еще рано ослаблять карантинные ограничения для вакцинированных от коронавируса людей.

Об этом сообщила эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград в комментарии одному из изданий.

По ее словам, вакцинированные люди тоже могут распространять вирус.

— Учитывая эпидемиологии мы всегда говорим, что клиническая опасность – это тяжелый пациент, который попадает в реанимацию. Но для общества наибольшую опасность представляют пациенты со стертыми формами заболевания и легким течением, потому что они находятся между нами и распространяют эту проблему в обществе, — отметила она.

Поэтому возникает вопрос, нужно ли, чтобы они снимали маску и инфицировали других. Вакцинация – это один из компонентов защиты от тяжелого течения заболевания.

Эпидемиолог утверждает, что ослаблять ограничения для вакцинированных пока рано, ведь SARS-CoV-2 нестабилен. Он быстро меняется, что позволяет новым штаммам быть неуязвимыми к иммунному ответу.

Виноград добавила, что пока вирус не стабилизируется, решить проблему может своевременное и адекватное изменение реагирования, то есть своевременный переход из одной зоны эпидемической опасности в другую.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что в Украине планируют отменить большинство карантинных ограничений в желтой, оранжевой и красной зонах для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а вот для красного будет необходимо пройти полный курс вакцинации от Covid-19.