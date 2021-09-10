В Україні та й в інших країнах ще зарано послаблювати карантинні обмеження для вакцинованих від коронавірусу людей.

Про це повідомила епідеміолог та експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград у коментарі одному з видань.

За її словами, вакциновані люди також можуть поширювати вірус.

– З огляду епідеміології ми завжди кажемо, що клінічна небезпека – це тяжкий пацієнт, який потрапляє до реанімації. Але для суспільства найбільшу небезпеку становлять пацієнти зі стертими формами захворювання і легким перебігом, бо вони перебувають між нами та поширюють цю проблему в суспільстві, – зазначила вона.

Тому виникає питання, чи треба, щоб вони знімали маску та інфікували інших. Вакцинація – це один із компонентів захисту від тяжкого перебігу захворювання.

Епідеміолог стверджує, що послаблювати обмеження для вакцинованих поки що зарано, адже SARS-CoV-2 нестабільний. Він швидко змінюється, що дозволяє новим штамам бути невразливими до імунної відповіді.

Виноград додала, що поки вірус не стабілізується, вирішити проблему може своєчасна та адекватна зміна реагування, тобто вчасний перехід з однієї зони епідемічної небезпеки в іншу.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що в Україні планують скасувати більшість карантинних обмежень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Для жовтого рівня достатньо однієї дози вакцини, а от для червоного буде необхідно пройти повний курс вакцинації від Covid-19.