За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 26 488 человек. Из них 1 654 ребенка и 488 медработников.

Выздоровел за сутки – 13 281 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 696 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 5 497 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 388), в г. Киев (1 772), во Львовской (1 758), Харьковской (1 733), Одесской (1 648) и Запорожской (1 595) областях.

г. Киев — 1 772;

Винницкая область — 712;

Волынская область — 612;

Днепропетровская область — 2 388;

Донецкая область — 1 333;

Житомирская область — 933;

Закарпатская область — 469;

Запорожская область — 1 595;

Ивано-Франковская область — 926;

Киевская область — 1 072;

Кировоградская область — 168;

Луганская область — 581;

Львовская область — 1 758;

Николаевская область — 769;

Одесская область — 1 648;

Полтавская область — 1 127;

Ровенская область — 1 010;

Сумская область — 1 113;

Тернопольская область — 749;

Харьковская область — 1 733;

Херсонская область — 647;

Хмельницкая область – 1 192;

Черкасская область — 718;

Черновицкая область — 577;

Черниговская область — 826.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 3 032 951 человек.

Умерло – 70 842 человека.

Выздоровело – 2 492 419 человек.

Сделано ПЦР-тестов — 14 730 826.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 18 848 929 прививок.