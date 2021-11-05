За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 26 488 человек. Из них 1 654 ребенка и 488 медработников.
Выздоровел за сутки – 13 281 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 696 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 5 497 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 388), в г. Киев (1 772), во Львовской (1 758), Харьковской (1 733), Одесской (1 648) и Запорожской (1 595) областях.
- г. Киев — 1 772;
- Винницкая область — 712;
- Волынская область — 612;
- Днепропетровская область — 2 388;
- Донецкая область — 1 333;
- Житомирская область — 933;
- Закарпатская область — 469;
- Запорожская область — 1 595;
- Ивано-Франковская область — 926;
- Киевская область — 1 072;
- Кировоградская область — 168;
- Луганская область — 581;
- Львовская область — 1 758;
- Николаевская область — 769;
- Одесская область — 1 648;
- Полтавская область — 1 127;
- Ровенская область — 1 010;
- Сумская область — 1 113;
- Тернопольская область — 749;
- Харьковская область — 1 733;
- Херсонская область — 647;
- Хмельницкая область – 1 192;
- Черкасская область — 718;
- Черновицкая область — 577;
- Черниговская область — 826.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 3 032 951 человек.
- Умерло – 70 842 человека.
- Выздоровело – 2 492 419 человек.
- Сделано ПЦР-тестов — 14 730 826.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 18 848 929 прививок.