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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 26 488 новых случаев Covid-19

5 ноября 2021, 08:15 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 26 488 человек. Из них 1 654 ребенка и 488 медработников.

Выздоровел за сутки – 13 281 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 696 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 5 497 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 388), в г. Киев (1 772), во Львовской (1 758), Харьковской (1 733), Одесской (1 648) и Запорожской (1 595) областях.

  • г. Киев — 1 772;
  • Винницкая область — 712;
  • Волынская область — 612;
  • Днепропетровская область — 2 388;
  • Донецкая область — 1 333;
  • Житомирская область — 933;
  • Закарпатская область — 469;
  • Запорожская область — 1 595;
  • Ивано-Франковская область — 926;
  • Киевская область — 1 072;
  • Кировоградская область — 168;
  • Луганская область — 581;
  • Львовская область — 1 758;
  • Николаевская область — 769;
  • Одесская область — 1 648;
  • Полтавская область — 1 127;
  • Ровенская область — 1 010;
  • Сумская область — 1 113;
  • Тернопольская область — 749;
  • Харьковская область — 1 733;
  • Херсонская область — 647;
  • Хмельницкая область – 1 192;
  • Черкасская область — 718;
  • Черновицкая область — 577;
  • Черниговская область — 826.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 3 032 951 человек.
  • Умерло –  70 842 человека.
  • Выздоровело – 2 492 419 человек.
  • Сделано ПЦР-тестов — 14 730 826.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 18 848 929 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Щеплення
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