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За минулу добу в Україні зафіксовано 26 488 нових випадків Covid-19

5 Листопада 2021, 08:15 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 26 488 осіб. З них 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

Одужала за добу – 13 281 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 696 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 497 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 388), в м. Київ (1 772), в Львівській (1 758), Харківській (1 733), Одеській (1 648) та Запорізькій (1 595) областях.

  • м. Київ – 1 772;
  • Вінницька область – 712;
  • Волинська область – 674;
  • Дніпропетровська область – 2 388;
  • Донецька область – 1 333;
  • Житомирська область – 993;
  • Закарпатська область – 469;
  • Запорізька область – 1 595;
  • Івано-Франківська область – 926;
  • Київська область – 1 072;
  • Кіровоградська область – 168;
  • Луганська область – 581;
  • Львівська область – 1 758;
  • Миколаївська область – 769;
  • Одеська область – 1 648;
  • Полтавська область – 1 127;
  • Рівненська область – 1 010;
  • Сумська область – 1 113;
  • Тернопільська область – 749;
  • Харківська область – 1 733;
  • Херсонська область – 647;
  • Хмельницька область – 1 192;
  • Черкаська область – 718;
  • Чернівецька область – 577;
  • Чернігівська область – 826.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 032 951 особа;
  • одужало – 2 492 419 осіб;
  • летальних випадків – 70 842;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884  людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Щеплення
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