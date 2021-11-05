За минулу добу Covid-19 підтверджений у 26 488 осіб. З них 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

Одужала за добу – 13 281 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 696 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 497 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 388), в м. Київ (1 772), в Львівській (1 758), Харківській (1 733), Одеській (1 648) та Запорізькій (1 595) областях.

м. Київ – 1 772;

Вінницька область – 712;

Волинська область – 674;

Дніпропетровська область – 2 388;

Донецька область – 1 333;

Житомирська область – 993;

Закарпатська область – 469;

Запорізька область – 1 595;

Івано-Франківська область – 926;

Київська область – 1 072;

Кіровоградська область – 168;

Луганська область – 581;

Львівська область – 1 758;

Миколаївська область – 769;

Одеська область – 1 648;

Полтавська область – 1 127;

Рівненська область – 1 010;

Сумська область – 1 113;

Тернопільська область – 749;

Харківська область – 1 733;

Херсонська область – 647;

Хмельницька область – 1 192;

Черкаська область – 718;

Чернівецька область – 577;

Чернігівська область – 826.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 032 951 особа;

одужало – 2 492 419 осіб;

летальних випадків – 70 842;

проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.