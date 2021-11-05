За минулу добу Covid-19 підтверджений у 26 488 осіб. З них 1 654 дитини і 488 медпрацівників.
Одужала за добу – 13 281 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 696 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 497 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 388), в м. Київ (1 772), в Львівській (1 758), Харківській (1 733), Одеській (1 648) та Запорізькій (1 595) областях.
- м. Київ – 1 772;
- Вінницька область – 712;
- Волинська область – 674;
- Дніпропетровська область – 2 388;
- Донецька область – 1 333;
- Житомирська область – 993;
- Закарпатська область – 469;
- Запорізька область – 1 595;
- Івано-Франківська область – 926;
- Київська область – 1 072;
- Кіровоградська область – 168;
- Луганська область – 581;
- Львівська область – 1 758;
- Миколаївська область – 769;
- Одеська область – 1 648;
- Полтавська область – 1 127;
- Рівненська область – 1 010;
- Сумська область – 1 113;
- Тернопільська область – 749;
- Харківська область – 1 733;
- Херсонська область – 647;
- Хмельницька область – 1 192;
- Черкаська область – 718;
- Чернівецька область – 577;
- Чернігівська область – 826.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 032 951 особа;
- одужало – 2 492 419 осіб;
- летальних випадків – 70 842;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.