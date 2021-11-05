Сейчас в Украине людей вакцинируют от коронавируса двумя мРНК-вакцинами — Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna. И хотя люди предпочитают именно эти вещества, многих пугает непонятное для них “мРНК”. Украинцы по незнанию и непониманию того, как работают эти вещества, придумывают, что они будто бы влияют на гены человека, репродуктивную функцию и будущее потомство.
В Минздраве объяснили механизм работы мРНК-вещества.
Как работают мРНК-вакцины Pfizer и Moderna
- ученые разработали “инструкцию”, как производить шиповидный белок коронавируса, это и есть молекула мРНК;
- после этого окунули ее в жировую оболочку;
- в таком виде она попадает в организм человека с жидкостью из бутылочки;
- после прививки мРНК-молекула попадает в клетку;
- но в свою очередь начинает производить шиповидный белок, этот процесс длится несколько дней;
- иммунитет распознает эти антигены и борется с ними, вырабатывая ответные антитела;
- эти антитела остаются в организме человека и защищают человека от коронавируса.
В то же время речь не идет о том, что вакцина от коронавируса изменяет ДНК-последовательность или как-то влияет на нее.
Также есть стереотипы, что эти вакцины не эффективны против штаммов коронавируса, а только против “дикого” вируса.
Однако исследования показывают, что это не так.
Эффективность Comirnaty:
- против коронавируса – 95%;
- против штамма Альфа – 93,7%;
- против штамма Дельта – 88%.
Действенность Moderna:
- против коронавируса – 94,1%;
- штамма Дельта – 72%.