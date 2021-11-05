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Вакцинация

Это страшное мРНК! Как на самом деле работают вакцины Pfizer и Moderna

5 ноября 2021, 12:11 Людмила Грубнік
вакцини
Источник: Depositphotos

Сейчас в Украине людей вакцинируют от коронавируса двумя мРНК-вакцинами — Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna. И хотя люди предпочитают именно эти вещества, многих пугает непонятное для них “мРНК”. Украинцы по незнанию и непониманию того, как работают эти вещества, придумывают, что они будто бы влияют на гены человека, репродуктивную функцию и будущее потомство.

В Минздраве объяснили механизм работы мРНК-вещества.

Как работают мРНК-вакцины Pfizer и Moderna

  • ученые разработали “инструкцию”, как производить шиповидный белок коронавируса, это и есть молекула мРНК;
  • после этого окунули ее в жировую оболочку;
  • в таком виде она попадает в организм человека с жидкостью из бутылочки;
  • после прививки мРНК-молекула попадает в клетку;
  • но в свою очередь начинает производить шиповидный белок, этот процесс длится несколько дней;
  • иммунитет распознает эти антигены и борется с ними, вырабатывая ответные антитела;
  • эти антитела остаются в организме человека и защищают человека от коронавируса.

В то же время речь не идет о том, что вакцина от коронавируса изменяет ДНК-последовательность или как-то влияет на нее.

Также есть стереотипы, что эти вакцины не эффективны против штаммов коронавируса, а только против “дикого” вируса.

Однако исследования показывают, что это не так.

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Эффективность Comirnaty:

  • против коронавируса – 95%;
  • против штамма Альфа – 93,7%;
  • против штамма Дельта – 88%.

Действенность Moderna:

  • против коронавируса – 94,1%;
  • штамма Дельта – 72%.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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