Сейчас в Украине людей вакцинируют от коронавируса двумя мРНК-вакцинами — Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna. И хотя люди предпочитают именно эти вещества, многих пугает непонятное для них “мРНК”. Украинцы по незнанию и непониманию того, как работают эти вещества, придумывают, что они будто бы влияют на гены человека, репродуктивную функцию и будущее потомство.

В Минздраве объяснили механизм работы мРНК-вещества.

Как работают мРНК-вакцины Pfizer и Moderna

ученые разработали “инструкцию”, как производить шиповидный белок коронавируса, это и есть молекула мРНК;

после этого окунули ее в жировую оболочку;

в таком виде она попадает в организм человека с жидкостью из бутылочки;

после прививки мРНК-молекула попадает в клетку;

но в свою очередь начинает производить шиповидный белок, этот процесс длится несколько дней;

иммунитет распознает эти антигены и борется с ними, вырабатывая ответные антитела;

эти антитела остаются в организме человека и защищают человека от коронавируса.

В то же время речь не идет о том, что вакцина от коронавируса изменяет ДНК-последовательность или как-то влияет на нее.

Также есть стереотипы, что эти вакцины не эффективны против штаммов коронавируса, а только против “дикого” вируса.

Однако исследования показывают, что это не так.

Эффективность Comirnaty:

против коронавируса – 95%;

против штамма Альфа – 93,7%;

против штамма Дельта – 88%.

Действенность Moderna: