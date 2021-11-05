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Бустерная доза и ревакцинация – Ляшко рассказал, когда их могут разрешить

5 ноября 2021, 12:56 Людмила Грубнік
Бустерная доза и ревакцинация – Ляшко рассказал, когда их могут разрешить
Источник: УНИАН

Вопрос о бустерной дозе вакцины от коронавируса или даже о ревакцинации двумя дозами не закрыт в Украине, а лишь отложен. К нему вернутся, когда в Украине 50% граждан иммунизируются от вируса.

О этом 5 ноября заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

При этом он отметил, что людей в стране никто насильно не заставляет делать прививки.

— Принудительной вакцинации нет нигде в Украине. У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен, — отметил  Виктор Ляшко.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. Весной вакцинировали медиков, пенсионеров, учителей.

С июля иммунизация стала доступна всем гражданам от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил делать прививки детям от 12 лет.

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Она также показана беременным и женщинам, которые кормят детей грудью. Пока есть ограничения лишь для детей до 12 лет.

Источник: PavlovskyNews

Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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