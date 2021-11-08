3 млн британцев уже на этой неделе смогут получить бустерную дозу вакцины против Covid-19.

— Известно, что иммунитет начинает слабеть после шести месяцев, особенно у пожилых и уязвимых людей. Бустерная прививка поможет усилить иммунитет, защитив людей зимой, — сказал министр здравоохранения Великобритании Саджида Джавид.

Отмечается, что уже почти 10 млн британцев получили третью прививку. Сейчас третий раз иммунизируются люди в возрасте 50+ и те, кто находится в группе риска инфицирования Covid-19.

Англичане имеют возможность вакцинироваться от коронавируса третий раз через 6 месяцев после второй прививки. Но с сегодняшнего дня начинается запись, желающих привиться через 5 месяцев.

За выходные в Великобритании выявили около 60 тыс. случаев инфицирования Covid-19. Ежедневно в стране регистрируют более 150 смертей от болезни.

Бустерную дозу вакцины вводят через полгода для усиления эффекта от вакцинации. По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, в Украине бустерные уколы пока рекомендованы только отдельным категориям граждан: медицинским работникам и работникам домов интернатного типа.

Источник: Sky News