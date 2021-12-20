Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины от Covid-19 защищает от быстро распространяющегося по миру нового штамма Омикрон, она в 37 раз повышает уровень антител. К такому мнению пришли ученые после нескольких лабораторных испытаний.

— Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 мкг повышает уровень нейтрализующих Омикрон антител, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера, — пишет газета Guardian.

Компания заявила, что вакцина безопасна и хорошо переносится при введении бустерной дозы. Побочные эффекты в течение семи дней в целом почти такие же, как и после введения начальной двухкомпонентной вакцины.

Moderna также работает над созданием вакцины против штамма Омикрон, клинические испытания начнутся в январе следующего года.

В Украине готовы к введению бустерной вакцинации от коронавируса В настоящее время страна уже договорилась о поставках препаратов для Covid-вакцинации на следующие несколько лет, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.