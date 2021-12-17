В Украине готовы к введению бустерной вакцинации от коронавируса. Сейчас страна уже договорилась о поставках препаратов для Covid-вакцинации на следующие несколько лет.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, применение бустерной дозы вакцины не повлияет на обычные темпы вакцинации.

— Мы говорим о третьей бустерной дозе? Она защищает конкретного человека дополнительно. А мы хотим защитить всех людей, хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинировано взрослого населения 40%. Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы, — отметил министр.

Ляшко рассказал, что бустерная вакцинация в Украине может появиться уже в январе-феврале 2022 года. Но в стране можно начать прививку третьей дозой раньше, если минимум 50% украинцев получат две дозы вакцины.

В целом Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год. А на 2023 год — еще 25 млн доз.

13 декабря министр подписал приказ о введении третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались ранее.

Так, прививку рекомендуют делать людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, с иммунодефицитным состоянием, людям, которые проходят иммунодепрессивную терапию.

Ранее глава Минздрава сказал, что речь идет именно о дополнительной дозе вакцины, а не бустерной.

Дополнительную дозу вводят через 28 дней после основной схемы вакцинации — второй прививки. И это вакцина того же производителя.